Преимущества

Представленная модель поднимает грузы массой не более 5000 кг (5 тонн)

Расстояние, с которого выполняется подъем, от пола до днища груза может находиться в диапазоне 70...425 мм

Масса прибора составляет 27 кг

Высота подъема достигает 350 мм





Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000 (5 т) представляет собой оборудование, которое используется с целью поднимания отдельных грузов. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию в профессиональных условиях. Будет полезен в автосервисах. Благодаря особенностям конструкции есть возможность фиксировать вес, не смещая центр тяжести. Зубчатые рейки закалены, что гарантирует надежность и долговечность оборудования. Благодаря этому исключается вероятность повреждения рейки, а также поломки прочих элементов (в том числе, зубьев).