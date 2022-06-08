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Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000
Арт. О00000003629
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
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- Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000 (5 т) представляет собой оборудование, которое используется с целью поднимания отдельных грузов. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию в профессиональных условиях. Будет полезен в автосервисах. Благодаря особенностям конструкции есть возможность фиксировать вес, не смещая центр тяжести. Зубчатые рейки закалены, что гарантирует надежность и долговечность оборудования. Благодаря этому исключается вероятность повреждения рейки, а также поломки прочих элементов (в том числе, зубьев).
Преимущества
- Представленная модель поднимает грузы массой не более 5000 кг (5 тонн)
- Расстояние, с которого выполняется подъем, от пола до днища груза может находиться в диапазоне 70...425 мм
- Масса прибора составляет 27 кг
- Высота подъема достигает 350 мм