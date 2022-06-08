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Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000
5.0
2
25 350 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000
Арт. О00000003629
5.0
2
Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000
  • Персональная скидка

Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000

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25 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000003629
5.0
2

Характеристики

Производитель
Magnus Profi
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Материал корпуса
металл
С педалью
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
25 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Реечный домкрат Magnus-Profi JR-5000 (5 т) представляет собой оборудование, которое используется с целью поднимания отдельных грузов. Рассчитан на интенсивную эксплуатацию в профессиональных условиях. Будет полезен в автосервисах. Благодаря особенностям конструкции есть возможность фиксировать вес, не смещая центр тяжести. Зубчатые рейки закалены, что гарантирует надежность и долговечность оборудования. Благодаря этому исключается вероятность повреждения рейки, а также поломки прочих элементов (в том числе, зубьев).

    Преимущества

    • Представленная модель поднимает грузы массой не более 5000 кг (5 тонн)
    • Расстояние, с которого выполняется подъем, от пола до днища груза может находиться в диапазоне 70...425 мм
    • Масса прибора составляет 27 кг
    • Высота подъема достигает 350 мм