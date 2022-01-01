Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Реечный домкрат AE&T 20" T41001 выполняет не только подъем, но и стягивание. Служит для поднятия нужной части автомобиля на определенную высоту. Устройство имеет широкое распространение среди водителей внедорожников, так как может выступать в роли лебедки. Для выполнения работы устройство не требует внешнего источника питания, работает посредством усилия на рычаг. Максимальная грузоподъемность 3 тонны.