Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"
Арт. aet_272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Реечный домкрат AE&T 20" T41001 выполняет не только подъем, но и стягивание. Служит для поднятия нужной части автомобиля на определенную высоту. Устройство имеет широкое распространение среди водителей внедорожников, так как может выступать в роли лебедки. Для выполнения работы устройство не требует внешнего источника питания, работает посредством усилия на рычаг. Максимальная грузоподъемность 3 тонны.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза