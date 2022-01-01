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Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"
    Арт. aet_272
    Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"
    Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"
      Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"
      Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"

      Домкрат реечный Т41001 AE&T 20"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_272

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реечный домкрат AE&T 20" T41001 выполняет не только подъем, но и стягивание. Служит для поднятия нужной части автомобиля на определенную высоту. Устройство имеет широкое распространение среди водителей внедорожников, так как может выступать в роли лебедки. Для выполнения работы устройство не требует внешнего источника питания, работает посредством усилия на рычаг. Максимальная грузоподъемность 3 тонны.

        Преимущества 

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза