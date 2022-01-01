Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Реечный домкрат AE&T 33" T41002 - предназначен для подъема автотранспорта на небольшую высоту с целью обслуживания. Благодаря специальной конструкции домкрат способен выполнять стягивание. Это делает его пригодным для проведения некоторых ремонтных работ. Работает посредством усилия оператора на рычаг. Максимальная грузоподъемность 3 тонны.