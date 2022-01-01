Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"
Арт. aet_273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Реечный домкрат AE&T 33" T41002 - предназначен для подъема автотранспорта на небольшую высоту с целью обслуживания. Благодаря специальной конструкции домкрат способен выполнять стягивание. Это делает его пригодным для проведения некоторых ремонтных работ. Работает посредством усилия оператора на рычаг. Максимальная грузоподъемность 3 тонны.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза