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Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"
    Арт. aet_273
    Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"

      Домкрат реечный Т41002 AE&T 33"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_273

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реечный домкрат AE&T 33" T41002 - предназначен для подъема автотранспорта на небольшую высоту с целью обслуживания. Благодаря специальной конструкции домкрат способен выполнять стягивание. Это делает его пригодным для проведения некоторых ремонтных работ. Работает посредством усилия оператора на рычаг. Максимальная грузоподъемность 3 тонны.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза