Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
Арт. aet_271
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал корпуса
|металл
|
С педалью
|Нет
- Реечный домкрат AE&T 60" T410004 предназначен для выполнения работ по подъему грузов. Применяется на станциях технического обслуживания, в строительстве, на производстве. Не требует внешнего источника питания, приводится в действие оператором через рычаг. Крепкий корпус и прочные соединения обеспечивают высокую надежность и безопасность при выполнении работ.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Прочный металлический корпус
- Устойчивость конструкции
- Груз поднимается плавно, без рывков
- Надежная фиксация груза