Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
    Арт. aet_271
    Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
    Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
    Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
      Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
      Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"
      Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"

      Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_271

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реечный домкрат AE&T 60" T410004 предназначен для выполнения работ по подъему грузов. Применяется на станциях технического обслуживания, в строительстве, на производстве. Не требует внешнего источника питания, приводится в действие оператором через рычаг. Крепкий корпус и прочные соединения обеспечивают высокую надежность и безопасность при выполнении работ.

        Преимущества 

        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Прочный металлический корпус
        • Устойчивость конструкции
        • Груз поднимается плавно, без рывков
        • Надежная фиксация груза