Домкрат реечный Т41004 AE&T 60"

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Прочный металлический корпус

Устойчивость конструкции

Груз поднимается плавно, без рывков

Надежная фиксация груза

Реечный домкрат AE&T 60" T410004 предназначен для выполнения работ по подъему грузов. Применяется на станциях технического обслуживания, в строительстве, на производстве. Не требует внешнего источника питания, приводится в действие оператором через рычаг. Крепкий корпус и прочные соединения обеспечивают высокую надежность и безопасность при выполнении работ.