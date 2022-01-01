Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16
Арт. jet_904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.35
- Дорн для сверлильного патрона JET с переходными параметрами МК3/В16 представляет собой один из элементов сменной переходной оснастки, используемой для работы на радиально-сверлильных, сверлильных, фрезерных и токарных станках, выпускаемых компанией JET.
Преимущества
- Приспособление применяется в качестве оправки и обеспечивает установку сверлильного патрона, других приспособлений и инструментов с посадкой на конус В16
- Оснастка фиксируется в шпиндели станка с конусом Морзе 3, которые имеются на сверлильном оборудовании
- Приспособление выполнено из легированной стали и обеспечивает высокую точность обработки