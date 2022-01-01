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Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16
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Переходные втулки и оправки
    Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16
    Арт. jet_904
    Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16
    Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16
      Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16
      Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16

      Дорн для сверлильного патрона Jet MK3/B16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_904

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дорн для сверлильного патрона JET с переходными параметрами МК3/В16 представляет собой один из элементов сменной переходной оснастки, используемой для работы на радиально-сверлильных, сверлильных, фрезерных и токарных станках, выпускаемых компанией JET.

        Преимущества

        • Приспособление применяется в качестве оправки и обеспечивает установку сверлильного патрона, других приспособлений и инструментов с посадкой на конус В16
        • Оснастка фиксируется в шпиндели станка с конусом Морзе 3, которые имеются на сверлильном оборудовании
        • Приспособление выполнено из легированной стали и обеспечивает высокую точность обработки