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Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF
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Переходные втулки и оправки
    Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF
    Арт. jet_906
    Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF
    Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF
      Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF
      Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF

      Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_906

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.152
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дорн для сверлильного патрона JET с переходными параметрами Mk2/1/2"x20UNF является одной из основных сменных оснасток, используемых для выполнения широкого спектра работ на радиально-сверлильных станках серии JRD. Приспособление рассчитано для установки и фиксации сверлильного патрона, других приспособлений и инструментов с конической хвостовой частью на конус Морзе.

        Преимущества

        • Посредством переходных параметров оправки осуществляется фиксация патрона в шпинделе, резьба которого составляет 1/2"x20UNF
        • Оправка изготовлена из легированной стали марки 18ХГ, обладает специальной закалкой и отшлифованной поверхностью
        • Оснастка допускает в процессе использования радиальное биение 0,01 мм