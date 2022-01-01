Дорн для сверлильного патрона Jet MK2/1/2"x20UNF

Преимущества

Посредством переходных параметров оправки осуществляется фиксация патрона в шпинделе, резьба которого составляет 1/2"x20UNF

Оправка изготовлена из легированной стали марки 18ХГ, обладает специальной закалкой и отшлифованной поверхностью

Оснастка допускает в процессе использования радиальное биение 0,01 мм

Дорн для сверлильного патрона JET с переходными параметрами Mk2/1/2"x20UNF является одной из основных сменных оснасток, используемых для выполнения широкого спектра работ на радиально-сверлильных станках серии JRD. Приспособление рассчитано для установки и фиксации сверлильного патрона, других приспособлений и инструментов с конической хвостовой частью на конус Морзе.