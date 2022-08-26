Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50

Имеет телескопическую ручку. Имеет двойное колесо, которое не позволяет отклоняться от прямой линии.

В комплекте с дорожным колесом идет мягкая сумка - Вы не испачкаете ваш автомобиль.

Измерительное колесо.

Транспортировочная сумка.

Измерительное колесо (курвиметр) ADA Wheel 50 предназначено для разметки дорог, в том числе и по неровной поверхности. Позволяет вычислять площади, а также длины зданий и ограждений. Особенности и преимущества:Комплектация: