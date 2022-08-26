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Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50
    Арт. geototal_295
    5.0
    1
    Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50

      Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_295
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измерительное колесо (курвиметр) ADA Wheel 50 предназначено для разметки дорог, в том числе и по неровной поверхности. Позволяет вычислять площади, а также длины зданий и ограждений. Особенности и преимущества:
        • Имеет телескопическую ручку. Имеет двойное колесо, которое не позволяет отклоняться от прямой линии.
        • В комплекте с дорожным колесом идет мягкая сумка - Вы не испачкаете ваш автомобиль.
        Комплектация:
        • Измерительное колесо.
        • Транспортировочная сумка.