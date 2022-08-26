Дорожное измерительное колесо ADA Wheel 50
Арт. geototal_295
Характеристики
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Производитель
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Макс. дальность измерения, м
|10000
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Поверка
|Нет
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Внесен в госреестр
|Нет
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Вес, кг
|0.8
- Измерительное колесо (курвиметр) ADA Wheel 50 предназначено для разметки дорог, в том числе и по неровной поверхности. Позволяет вычислять площади, а также длины зданий и ограждений. Особенности и преимущества:
- Имеет телескопическую ручку. Имеет двойное колесо, которое не позволяет отклоняться от прямой линии.
- В комплекте с дорожным колесом идет мягкая сумка - Вы не испачкаете ваш автомобиль.
- Измерительное колесо.
- Транспортировочная сумка.