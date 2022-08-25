Курвиметр ADA 100 Digital A00219

Дорожное измерительное колесо ADA Wheel(АДА Веел) 100 Digital А00219 - это аппарат для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра для быстрой работы и комфортного измерения на неровных поверхностях. Результаты можно фиксировать на дисплее и сохранять в памяти прибора. Складная ручка и мягкая сумка-рюкзак упрощают хранение и транспортировку инструмента.Технические характеристики:Диапазон измерений 90 ... 9999 см Размер колеса в окружности 100 см Вес 1 кг Размер колеса в диаметре 30 см Счетчик 6 цифр Шаг измерения 10 см