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Курвиметр ADA 100 Digital A00219
4.0
1
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Курвиметры
    Курвиметр ADA 100 Digital A00219
    Арт. X3030415
    4.0
    1
    Курвиметр ADA 100 Digital A00219

      Курвиметр ADA 100 Digital A00219

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030415
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дорожное измерительное колесо ADA Wheel(АДА Веел) 100 Digital А00219 - это аппарат для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра для быстрой работы и комфортного измерения на неровных поверхностях. Результаты можно фиксировать на дисплее и сохранять в памяти прибора. Складная ручка и мягкая сумка-рюкзак упрощают хранение и транспортировку инструмента.Технические характеристики:Диапазон измерений 90 ... 9999 см Размер колеса в окружности 100 см Вес 1 кг Размер колеса в диаметре 30 см Счетчик 6 цифр Шаг измерения 10 см