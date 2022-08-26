Курвиметр ADA 100M A00294

Преимущества

Колесо с роликовыми подшипниками;

Защищенный передаточный механизм;

Корпус из прочного АБС-пластика;

Внушительный рабочий ресурс;

Удобная транспортировка в сложенном состоянии.

Измерительное колесо ADA Wheel 100М А00294 предназначено для разметки и измерения расстояний неровных поверхностей. Спектр применения достаточно широк: начиная от разметки тротуаров, складов, спортивных полей, заканчивая ландшафтными и строительными работами. Наличие функции тормоза препятствует проворачиванию колеса и получению неверных результатов. Обнулить замеренное расстояние можно с помощью специального рычага, расположенного на рукоятке.