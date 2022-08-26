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Курвиметр ADA 100M A00294
5.0
1
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Курвиметры
    Курвиметр ADA 100M A00294
    Арт. X3030416
    5.0
    1
    Курвиметр ADA 100M A00294

      Курвиметр ADA 100M A00294

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030416
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Измерительное колесо ADA Wheel 100М А00294 предназначено для разметки и измерения расстояний неровных поверхностей. Спектр применения достаточно широк: начиная от разметки тротуаров, складов, спортивных полей, заканчивая ландшафтными и строительными работами. Наличие функции тормоза препятствует проворачиванию колеса и получению неверных результатов. Обнулить замеренное расстояние можно с помощью специального рычага, расположенного на рукоятке.

        Преимущества

        • Колесо с роликовыми подшипниками;
        • Защищенный передаточный механизм;
        • Корпус из прочного АБС-пластика;
        • Внушительный рабочий ресурс;
        • Удобная транспортировка в сложенном состоянии.