Дорожное колесо ADA 25M A00292

Измерительное колесо ADA Wheel 25M А00292 предназначено для точного измерения расстояний до одного километра. Спектр применения достаточно широк: разметка дорог, тротуаров и спортивных полей, оценка имущества, а также множество различных работ в сфере ландшафтного дизайна и строительства. Оснащенное роликовыми подшипниками колесо и защищенный передаточный механизм обеспечивают аппарату высокую надежность и продолжительный срок службы.
Преимущества
- Колесо с роликовыми подшипниками;
- Защищенный передаточный механизм;
- Внушительный рабочий ресурс;
- Удобная транспортировка в сложенном состоянии.