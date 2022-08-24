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Дорожное колесо ADA 25M A00292
5.0
1
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Курвиметры
    Дорожное колесо ADA 25M A00292
    Арт. X3030417
    5.0
    1
    Дорожное колесо ADA 25M A00292

      Дорожное колесо ADA 25M A00292

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030417
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Измерительное колесо ADA Wheel 25M А00292 предназначено для точного измерения расстояний до одного километра. Спектр применения достаточно широк: разметка дорог, тротуаров и спортивных полей, оценка имущества, а также множество различных работ в сфере ландшафтного дизайна и строительства. Оснащенное роликовыми подшипниками колесо и защищенный передаточный механизм обеспечивают аппарату высокую надежность и продолжительный срок службы.

        Преимущества

        • Колесо с роликовыми подшипниками;
        • Защищенный передаточный механизм;
        • Внушительный рабочий ресурс;
        • Удобная транспортировка в сложенном состоянии.