Дорожное колесо ADA 25M A00292

Преимущества

Колесо с роликовыми подшипниками;

Защищенный передаточный механизм;

Внушительный рабочий ресурс;

Удобная транспортировка в сложенном состоянии.

Измерительное колесо ADA Wheel 25M А00292 предназначено для точного измерения расстояний до одного километра. Спектр применения достаточно широк: разметка дорог, тротуаров и спортивных полей, оценка имущества, а также множество различных работ в сфере ландшафтного дизайна и строительства. Оснащенное роликовыми подшипниками колесо и защищенный передаточный механизм обеспечивают аппарату высокую надежность и продолжительный срок службы.