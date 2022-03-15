Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
Арт. X981194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. дальность измерения, м
|10000
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Длина окружности колеса, м
|1
- Измерительное колесо ADA Wheel 100 А00113 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра - для быстрой работы и измерения на неровных поверхностях. Встроенная подставка - для устойчивости устройства в вертикальном положении.
Преимущества
- Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями
- В комплект поставки входит транспортировочная сумка
- Колесо с большой длиной окружности - для более точного замера даже не неровных поверхностях
- На колесе находится специальный флажок, благодаря которому можно точно увидеть начало и конец отсчета