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Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
5.0
2
6 990 ₽
Курвиметры
    Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
    Арт. X981194
    5.0
    2
    Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
    Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
    Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
    Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
    Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
      Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
      Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
      Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
      Курвиметр Ada Wheel 100L A00113
      Курвиметр Ada Wheel 100L A00113

      Курвиметр Ada Wheel 100L A00113

      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X981194
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Длина окружности колеса, м
      		1
      Все характеристики
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Измерительное колесо ADA Wheel 100 А00113 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра - для быстрой работы и измерения на неровных поверхностях. Встроенная подставка - для устойчивости устройства в вертикальном положении.

        Преимущества

        • Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями
        • В комплект поставки входит транспортировочная сумка
        • Колесо с большой длиной окружности - для более точного замера даже не неровных поверхностях
        • На колесе находится специальный флажок, благодаря которому можно точно увидеть начало и конец отсчета