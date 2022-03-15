Курвиметр Ada Wheel 100L A00113

Преимущества

Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями

В комплект поставки входит транспортировочная сумка

Колесо с большой длиной окружности - для более точного замера даже не неровных поверхностях

На колесе находится специальный флажок, благодаря которому можно точно увидеть начало и конец отсчета

Измерительное колесо ADA Wheel 100 А00113 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Прибор оснащен колесом большого диаметра - для быстрой работы и измерения на неровных поверхностях. Встроенная подставка - для устойчивости устройства в вертикальном положении.