Курвиметр Ada Wheel 50 A00115

Преимущества

Телекопическая рукоять для удобства работы оператора любого роста

Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями

Небольшой размер и вес - для удобной переноски колеса

В комплект поставки входит транспортировочная сумка

Измерительное колесо ADA Wheel 50 А00115 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Двойное колесо предотвращает отклонение устройства от прямой линии при замерах - для получения наиболее точных результатов.