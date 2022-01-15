Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
Арт. X981195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. дальность измерения, м
|10000
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Длина окружности колеса, м
|0.5
- Измерительное колесо ADA Wheel 50 А00115 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Двойное колесо предотвращает отклонение устройства от прямой линии при замерах - для получения наиболее точных результатов.
Преимущества
- Телекопическая рукоять для удобства работы оператора любого роста
- Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями
- Небольшой размер и вес - для удобной переноски колеса
- В комплект поставки входит транспортировочная сумка