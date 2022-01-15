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Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
    Арт. X981195
    5.0
    1
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
    Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115
      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115

      Курвиметр Ada Wheel 50 A00115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981195
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Длина окружности колеса, м
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Измерительное колесо ADA Wheel 50 А00115 - это устройство, удобное для замеров расстояний, длин поверхностей, протяженности криволинейных участков. Двойное колесо предотвращает отклонение устройства от прямой линии при замерах - для получения наиболее точных результатов.

        Преимущества

        • Телекопическая рукоять для удобства работы оператора любого роста
        • Инструментом удобно замерять расстояния там, где лазерный дальномер столкнется с препятствиями
        • Небольшой размер и вес - для удобной переноски колеса
        • В комплект поставки входит транспортировочная сумка