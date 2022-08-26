Дорожное колесо CONDTROL 703111

Пластиковое мерное колесо (дорожный курвиметр, мерное колесо) с тормозом D=320 мм применимо для измерения расстояний там, где нецелесообразно или невозможно использование дальномеров и рулеток, например, при инвентаризации различных объектов, промеров участков дорог, участков лесных угодий, железнодорожных путей, мест дорожно-транспортных происшествий и т. п.Технические характеристики:Количество сложений 2Наличие тормоза даПредел измерений 9999,9 мТочность измерений 0,1 мДиаметр колеса 320 ммИзмерения вперед, назадУдержание и обнуление отсчета да