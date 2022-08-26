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Дорожное колесо CONDTROL 703111
5.0
1
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Курвиметры
    Дорожное колесо CONDTROL 703111
    Арт. X30300058
    5.0
    1
    Дорожное колесо CONDTROL 703111

      Дорожное колесо CONDTROL 703111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300058
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пластиковое мерное колесо (дорожный курвиметр, мерное колесо) с тормозом D=320 мм применимо для измерения расстояний там, где нецелесообразно или невозможно использование дальномеров и рулеток, например, при инвентаризации различных объектов, промеров участков дорог, участков лесных угодий, железнодорожных путей, мест дорожно-транспортных происшествий и т. п.Технические характеристики:Количество сложений 2Наличие тормоза даПредел измерений 9999,9 мТочность измерений 0,1 мДиаметр колеса 320 ммИзмерения вперед, назадУдержание и обнуление отсчета да