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Дорожное колесо CONDTROL мини 703113
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Дорожное колесо CONDTROL мини 703113
    Арт. X30300059
    5.0
    1
    Дорожное колесо CONDTROL мини 703113

      Дорожное колесо CONDTROL мини 703113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300059
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дорожное колесо NEDO снабжено эргономичной «пистолетной» рукояткой со встроенной кнопкой тормоза. Экстремально маленькие габариты в складном состоянии за счет складной ручки, что делает колесо удобным для транспортировки.Технические характеристики:Тип дисковоеДиаметр обода 16 смДиапазон измерений 0 -9999,9 мРазрешение 0,1 мТочность измерения ± 0,1%Диапазон рабочих температур -5...+50 °СУсловия хранения температура: от 0 до +40 °С;отн. влажность: до 80%Масса 1,2 кг