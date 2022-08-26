Дорожное колесо CONDTROL мини 703113

Дорожное колесо NEDO снабжено эргономичной «пистолетной» рукояткой со встроенной кнопкой тормоза. Экстремально маленькие габариты в складном состоянии за счет складной ручки, что делает колесо удобным для транспортировки.Технические характеристики:Тип дисковоеДиаметр обода 16 смДиапазон измерений 0 -9999,9 мРазрешение 0,1 мТочность измерения ± 0,1%Диапазон рабочих температур -5...+50 °СУсловия хранения температура: от 0 до +40 °С;отн. влажность: до 80%Масса 1,2 кг