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Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Leine K-5099, навесной, хром 9060422
5.0
2
Найти аналог
Дозаторы
    Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Leine K-5099, навесной, хром 9060422
    Арт. X1691459043
    5.0
    2
    Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Leine K-5099, навесной, хром 9060422

      Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Leine K-5099, навесной, хром 9060422

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459043
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Локтевой
      		Нет
      Пенообразователь
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • WasserKRAFT Leine К-5099 Дозатор для жидкого мыла стеклянный, 300 мл. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления дозатора используется металл (носик дозатора изготовлен из латуни, не подвержен коррозии и предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью
        • Дозирующий клапан выдерживает 50 000 рабочих циклов (нажатий)
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло