Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Leine K-5099, навесной, хром 9060422
Арт. X1691459043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Локтевой
|Нет
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Пенообразователь
|Нет
- WasserKRAFT Leine К-5099 Дозатор для жидкого мыла стеклянный, 300 мл. Цвет: Хром.
Преимущества
- Для изготовления дозатора используется металл (носик дозатора изготовлен из латуни, не подвержен коррозии и предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью
- Дозирующий клапан выдерживает 50 000 рабочих циклов (нажатий)
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
- Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
- Матовое стекло