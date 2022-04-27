Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Oder K-3099, навесной, хром 9060203
Арт. X1691459009
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Германия
|
Объем, л
|0.16
|
Локтевой
|Нет
- WasserKRAFT Oder K-3099 дозатор для жидкого мыла стеклянный, 160 мл. Цвет: Хром.
Преимущества
- Для изготовления дозатора используется металл (носик дозатора изготовлен из латуни, не подвержен коррозии и предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью
- Дозирующий клапан выдерживает 50 000 рабочих циклов (нажатий)
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
- Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
- Матовое стекло