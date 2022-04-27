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Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Oder K-3099, навесной, хром 9060203
5.0
2
1 050 ₽
Дозаторы
    Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Oder K-3099, навесной, хром 9060203
    Арт. X1691459009
    5.0
    2
    Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Oder K-3099, навесной, хром 9060203

      Дозатор жидкого мыла WasserKRAFT Oder K-3099, навесной, хром 9060203

      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691459009
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Объем, л
      		0.16
      Локтевой
      		Нет
      Все характеристики
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Oder K-3099 дозатор для жидкого мыла стеклянный, 160 мл. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления дозатора используется металл (носик дозатора изготовлен из латуни, не подвержен коррозии и предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью
        • Дозирующий клапан выдерживает 50 000 рабочих циклов (нажатий)
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло