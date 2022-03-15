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Осциллирующий дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 01975-29.000.00
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Осциллирующий дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 01975-29.000.00
    Арт. X19031850201
    5.0
    2
    Осциллирующий дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 01975-29.000.00

      Осциллирующий дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 01975-29.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		осциллирующий
      Макс. дальность полива, м
      		21
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 01975-29.000.00 станет идеальным решением для равномерного орошения  прямойгольных участков - газонов, лужаек, садовых грядок. Площадь полива варьируется от 28-350 м² в зависимости от выбранных ширины и дальности внесения воды. Составляющие аппарата выполнены из высококачественных материалов. Для обработки высоких растений возможна установка дождевателя на штатив.