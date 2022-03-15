Осциллирующий дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 01975-29.000.00

Дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 01975-29.000.00 станет идеальным решением для равномерного орошения прямойгольных участков - газонов, лужаек, садовых грядок. Площадь полива варьируется от 28-350 м² в зависимости от выбранных ширины и дальности внесения воды. Составляющие аппарата выполнены из высококачественных материалов. Для обработки высоких растений возможна установка дождевателя на штатив.