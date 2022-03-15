Дождеватель Gardena Polo Classic 250 02083-29.000.00

Дождеватель Polo Classic 250 Gardena 02083-29.000.00 предназначен для равномерного полива садовых участков площадью от 110 до 250 м2. Дальность полива регулируется в пределах от 8 до 18 м. Армированная штанга оснащена калиброванными соплами, через которые происходит орошение. Оснащен фильтром из нержавеющей стали для очистки воды. В комплекте идет игла для прочистки сопел. Дождеватель изготовлен из высококачественных материала, устойчивого к УФ-излучению, имеет длительный срок эксплуатации.