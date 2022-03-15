Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дождеватель Gardena Polo Classic 250 02083-29.000.00
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Дождеватель Gardena Polo Classic 250 02083-29.000.00
    Арт. X19031850199
    5.0
    2
    Дождеватель Gardena Polo Classic 250 02083-29.000.00

      Дождеватель Gardena Polo Classic 250 02083-29.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		осциллирующий
      Макс. дальность полива, м
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дождеватель Polo Classic 250 Gardena 02083-29.000.00 предназначен для равномерного полива садовых участков площадью от 110 до 250 м2. Дальность полива регулируется в пределах от 8 до 18 м. Армированная штанга оснащена калиброванными соплами, через которые происходит орошение. Оснащен фильтром из нержавеющей стали для очистки воды. В комплекте идет игла для прочистки сопел. Дождеватель изготовлен из высококачественных материала, устойчивого к УФ-излучению, имеет длительный срок эксплуатации.