Бур D.BOR 2410 V PLUS 2-cutting (6x200/260 мм; SDS-plus)

Преимущества

Длительный срок службы

Точное сверление

Высокая производительность.

Низкий уровень вибрации при свелении

Бур V PLUS 2-cutting D.BOR 2410 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих/сквозных отверстий в бетоне, кирпиче и натуральном камне.Бур изготовлен из легированной стали 34CrNiMo6, сочетает в себе низкую хрупкость, высокую гибкость, прочность и износостойкость.Твердосплавная пластина имеет три вершины: центрирующая вершина – усиленная, помогает делать точные отверстия, две боковые вершины.Бур оснащен спиралью особой формы и усиленной сердцевиной, которые точно соответствуют друг другу, что обеспечивает эффективную передачу энергии удара от перфоратора.Имеет сертификат PGM - независимая организация по проверке буров (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V., Remscheid, Deutschland)