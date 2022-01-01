Бур D.BOR 2410 V PLUS 2-cutting (6x200/260 мм; SDS-plus)
Арт. Х1501157
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|310x25x10
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
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По армированному бетону
|Нет
- Бур V PLUS 2-cutting D.BOR 2410 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для сверления глухих/сквозных отверстий в бетоне, кирпиче и натуральном камне.
Бур изготовлен из легированной стали 34CrNiMo6, сочетает в себе низкую хрупкость, высокую гибкость, прочность и износостойкость.
Твердосплавная пластина имеет три вершины: центрирующая вершина – усиленная, помогает делать точные отверстия, две боковые вершины.
Бур оснащен спиралью особой формы и усиленной сердцевиной, которые точно соответствуют друг другу, что обеспечивает эффективную передачу энергии удара от перфоратора.
Имеет сертификат PGM - независимая организация по проверке буров (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V., Remscheid, Deutschland)
Преимущества
- Длительный срок службы
- Точное сверление
- Высокая производительность.
- Низкий уровень вибрации при свелении