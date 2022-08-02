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Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX
    Арт. 77777Х106228
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX

      Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дрель аккумуляторная BauMaster CD-3112EX - экономичная модель и благодаря аккумулятору с емкостью 1,3А*ч может работать длительное время. Еще одним преимуществом этой дрели является электронная система регулировки частоты вращения, а так же реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов.
        Прекрасный выбор для дома или дачи.

        Преимущества

        • Электронная система регулировки частоты вращения
        • Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов
        • Быстрая остановка для использования в широких пределах
        • Металлический патрон обеспечивает стабильность работы