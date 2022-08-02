Дрель-шуруповерт аккумуляторная BauMaster CD-3112EX

Дрель аккумуляторная BauMaster CD-3112EX - экономичная модель и благодаря аккумулятору с емкостью 1,3А*ч может работать длительное время. Еще одним преимуществом этой дрели является электронная система регулировки частоты вращения, а так же реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов.

Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения

Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов

Быстрая остановка для использования в широких пределах

Металлический патрон обеспечивает стабильность работы

Прекрасный выбор для дома или дачи.