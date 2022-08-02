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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8V-2-Li 0.601.868.100
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8V-2-Li 0.601.868.100
    Арт. 77777Х106176
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8V-2-Li 0.601.868.100

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8V-2-Li 0.601.868.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106176
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10,8-2-LI 0.601.868.100 - сверхкомпактный инструмент для сверления и завинчивания шурупов, прежде всего над головой и в труднодоступных местах. Оснащен мощным двигателем и 2-х скоростным редуктором: 1-я скорость - 350 об/мин, 2-я скорость - 1300 об/мин. 20 ступеней высокоточного регулирования крутящего момента и одна ступень сверления позволяют выбрать оптимальное число вращений для материалов различной плотности. Для серийного сверления предусмотрена функция тормоза двигателя. Работу инструмента обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея напряжением 10.8 В и емкостью 1.3 Ач. В аккумуляторе предусмотрена система защиты от перегрузки, перегрева и полного разряда - Bosch Electronic Cell Protection. Литий-ионная технология увеличивает срок службы в 4 раза и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разряда.

        Преимущества

        • Самый компактный и мощный в своем классе
        • Литий-ионные аккумуляторы
        • Многоскоростной редуктор
        • Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Реверсный механизм
        • Управление электроникой
        • Удобный индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами
        • Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны
        • Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge