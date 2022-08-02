Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8V-2-Li 0.601.868.100
Арт. 77777Х106176
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|30
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10,8-2-LI 0.601.868.100 - сверхкомпактный инструмент для сверления и завинчивания шурупов, прежде всего над головой и в труднодоступных местах. Оснащен мощным двигателем и 2-х скоростным редуктором: 1-я скорость - 350 об/мин, 2-я скорость - 1300 об/мин. 20 ступеней высокоточного регулирования крутящего момента и одна ступень сверления позволяют выбрать оптимальное число вращений для материалов различной плотности. Для серийного сверления предусмотрена функция тормоза двигателя. Работу инструмента обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея напряжением 10.8 В и емкостью 1.3 Ач. В аккумуляторе предусмотрена система защиты от перегрузки, перегрева и полного разряда - Bosch Electronic Cell Protection. Литий-ионная технология увеличивает срок службы в 4 раза и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разряда.
Преимущества
- Самый компактный и мощный в своем классе
- Литий-ионные аккумуляторы
- Многоскоростной редуктор
- Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Реверсный механизм
- Управление электроникой
- Удобный индикатор заряда аккумулятора с тремя светодиодами
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны
- Быстрая зарядка аккумулятора Bosch Hyper Charge