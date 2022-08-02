Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305

Преимущества

Двухскоростной редуктор

Небольшой вес - для неутомительной работы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы

25 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Мощность аккумулятора не меняется от начала до конца работы

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповёрт Bosch GSR 1800-Li Professional 0.601.9A8.305

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 1800-Li Professional 0.601.9A8.305 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежных элементов. Смена рабочих насадок производится мгновенно и без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 25 режимов крутящего момента.