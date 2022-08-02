Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305
Арт. X1048041302320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 1800-Li Professional 0.601.9A8.305 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежных элементов. Смена рабочих насадок производится мгновенно и без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 25 режимов крутящего момента.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Небольшой вес - для неутомительной работы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
- 25 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Мощность аккумулятора не меняется от начала до конца работы
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповёрт Bosch GSR 1800-Li Professional 0.601.9A8.305