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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305
    Арт. X1048041302320
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-Li 0.601.9А8.305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302320
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 1800-Li Professional 0.601.9A8.305 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежных элементов. Смена рабочих насадок производится мгновенно и без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 25 режимов крутящего момента.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Небольшой вес - для неутомительной работы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы
        • 25 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Мощность аккумулятора не меняется от начала до конца работы
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповёрт Bosch GSR 1800-Li Professional 0.601.9A8.305