Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC 733 KAT

Преимущества

Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе

Учитывая плотность обрабатываемого материала, можно выбрать один из четырнадцати режимов крутящего момента

Специальный зажим - для переноски инструмента на ремне

Аккумуляторная дрель удобна для работы в местах без доступа к сети электропитания

Аккумуляторная дрель DeWalt DC 733 KAT предназначена для профессионального использования. Область применения - сверление, а также работа с крепежом. Для работы с крепежами различных размеров и материалами различной плотности, дрель оснащена 14-позиционной регулировкой крутящего момента.