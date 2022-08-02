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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC 733 KAT
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC 733 KAT
    Арт. 77777Х106214
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC 733 KAT

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC 733 KAT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106214
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель DeWalt DC 733 KAT предназначена для профессионального использования. Область применения - сверление, а также работа с крепежом. Для работы с крепежами различных размеров и материалами различной плотности, дрель оснащена 14-позиционной регулировкой крутящего момента.

        Преимущества

        • Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе
        • Учитывая плотность обрабатываемого материала, можно выбрать один из четырнадцати режимов крутящего момента
        • Специальный зажим - для переноски инструмента на ремне
        • Аккумуляторная дрель удобна для работы в местах без доступа к сети электропитания