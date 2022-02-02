Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2
Арт. 77777Х106212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|37
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2 предназначена для обычного и ударного сверления, а также для работы с крепежом. Подходит для работы со всеми популярными материалами: бетон, камень, металл, древесина. Модель профессионального класса оснащена регулятором крутящего момента, регулятором скорости и функцией реверса. Комфортную работу обеспечивает прорезиненная рукоятка, удобное расположение выключателя, подсветка рабочей зоны и механизм для быстрой смены насадок. Дрель DeWalt DC 737 C2 относится к инструментам последнего поколения и востребована среди профессиональных мастеров. Цена модели полностью соответствует ее качеству и функционалу.
Преимущества
- Несколько режимов работы
- Точное и легкое сверление в материалах разной твердости
- Функция реверса
- Быстрозажимной патрон для смены насадок одной рукой
- Блокировка вращения при смене насадок
- Светодиодная подсветка
- Эргономичная прорезиненная ручка