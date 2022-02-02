Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2 предназначена для обычного и ударного сверления, а также для работы с крепежом. Подходит для работы со всеми популярными материалами: бетон, камень, металл, древесина. Модель профессионального класса оснащена регулятором крутящего момента, регулятором скорости и функцией реверса. Комфортную работу обеспечивает прорезиненная рукоятка, удобное расположение выключателя, подсветка рабочей зоны и механизм для быстрой смены насадок. Дрель DeWalt DC 737 C2 относится к инструментам последнего поколения и востребована среди профессиональных мастеров. Цена модели полностью соответствует ее качеству и функционалу.

Преимущества