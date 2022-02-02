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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2
5.0
3
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2
    Арт. 77777Х106212
    5.0
    3
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106212
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		37
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DC737 C2 предназначена для обычного и ударного сверления, а также для работы с крепежом. Подходит для работы со всеми популярными материалами: бетон, камень, металл, древесина. Модель профессионального класса оснащена регулятором крутящего момента, регулятором скорости и функцией реверса. Комфортную работу обеспечивает прорезиненная рукоятка, удобное расположение выключателя, подсветка рабочей зоны и механизм для быстрой смены насадок. Дрель DeWalt DC 737 C2 относится к инструментам последнего поколения и востребована среди профессиональных мастеров. Цена модели полностью соответствует ее качеству и функционалу.

        Преимущества

        • Несколько режимов работы
        • Точное и легкое сверление в материалах разной твердости
        • Функция реверса
        • Быстрозажимной патрон для смены насадок одной рукой
        • Блокировка вращения при смене насадок
        • Светодиодная подсветка
        • Эргономичная прорезиненная ручка