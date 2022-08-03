Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь

Преимущества

Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе

Учитывая плотность обрабатываемого материала, можно выбрать один из четырнадцати режимов крутящего момента

Для серийного закручивания шурупов, дрель оснащена функцией тормоза двигателя

Специальный зажим - для переноски инструмента на ремне

Аккумуляторная дрель удобна для работы в местах без доступа к сети электропитания

Аккумуляторная дрель DeWalt DC 740 KAT предназначена для профессионального использования. Область применения - сверление, а также работа с крепежом. Вместе с дрелью поставляется фонарик и кейс, в котором ее удобно хранить и транспортировать.