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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь
    Арт. 77777Х106215
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106215
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель DeWalt DC 740 KAT предназначена для профессионального использования. Область применения - сверление, а также работа с крепежом. Вместе с дрелью поставляется фонарик и кейс, в котором ее удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе
        • Учитывая плотность обрабатываемого материала, можно выбрать один из четырнадцати режимов крутящего момента
        • Для серийного закручивания шурупов, дрель оснащена функцией тормоза двигателя
        • Специальный зажим - для переноски инструмента на ремне
        • Аккумуляторная дрель удобна для работы в местах без доступа к сети электропитания