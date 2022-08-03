Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC740KAT, фонарь
Арт. 77777Х106215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|26
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель DeWalt DC 740 KAT предназначена для профессионального использования. Область применения - сверление, а также работа с крепежом. Вместе с дрелью поставляется фонарик и кейс, в котором ее удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе
- Учитывая плотность обрабатываемого материала, можно выбрать один из четырнадцати режимов крутящего момента
- Для серийного закручивания шурупов, дрель оснащена функцией тормоза двигателя
- Специальный зажим - для переноски инструмента на ремне
- Аккумуляторная дрель удобна для работы в местах без доступа к сети электропитания