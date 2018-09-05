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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
4.0
1
13 132 ₽
13 680 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
    Арт. X1048041302446
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2

      • -548 ₽
      13 132 ₽
      13 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302446
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -548 ₽
      13 132 ₽
      13 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2 широко используется в сфере профессиональных ремонтно-монтажных работ для сверления отверстий в разнообразных материалах и закручивания крепежа. Данная модель отличается повышенным сроком службы, мощностью и производительностью, обладает всеми самыми необходимыми рабочими характеристиками. 15 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы. Инструмент имеет компактную конструкцию и удобную рукоятку, что повышает уровень комфорта, особенно, при длительном рабочем процессе.

        Преимущества

        • Выходная мощность - 180 Вт
        • Давление создаваемого шума - 65 дБ(A)
        • Мощность создаваемого шума - 76 дБ(A)
        • Погрешность вибрации (долбление) - 1.5 м/с2
        • Сдвижной аккумулятор технологии XR Li-Ion
        • Быстрая смена насадки/сверла за счет одномуфтового быстрозажимного патрона
        • Автоматическая блокировка шпинделя
        • Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны
        • Полностью металлический редуктор
        • Повышенный рабочий ресурс
        • Электродвигатель охлаждается вентилятором
        • Электронный тормоз двигателя обеспечивает мгновенную остановку
        • Двухскоростной редуктор
        • Регулируемая скорость
        • Параболический профиль выключателя
        • Наилучший контроль скорости вращения
        • 15-ступенчатый регулятор крутящего момента + позиция сверления
        • Возможность работы с разнообразными материалами и шурупами различных размеров
        В магазине «Бигам» можно аккумуляторную дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2 купить за лучшую цену. Здесь же вы можете заказать нужную вам модель и оплатить ее разными способами: наличными и по безналичному расчету, пластиковой или подарочной картой «Бигам». Забрать заказ можно из любого магазина, пункта выдачи или же оформить доставку курьером до вашего дома. Для вас также действует полный перечень услуг сервисного центра (диагностика, обслуживание, ремонт).