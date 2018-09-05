Преимущества

Выходная мощность - 180 Вт

Давление создаваемого шума - 65 дБ(A)

Мощность создаваемого шума - 76 дБ(A)

Погрешность вибрации (долбление) - 1.5 м/с2

Сдвижной аккумулятор технологии XR Li-Ion

Быстрая смена насадки/сверла за счет одномуфтового быстрозажимного патрона

Автоматическая блокировка шпинделя

Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны

Полностью металлический редуктор

Повышенный рабочий ресурс

Электродвигатель охлаждается вентилятором

Электронный тормоз двигателя обеспечивает мгновенную остановку

Двухскоростной редуктор

Регулируемая скорость

Параболический профиль выключателя

Наилучший контроль скорости вращения

15-ступенчатый регулятор крутящего момента + позиция сверления

Возможность работы с разнообразными материалами и шурупами различных размеров

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2 широко используется в сфере профессиональных ремонтно-монтажных работ для сверления отверстий в разнообразных материалах и закручивания крепежа. Данная модель отличается повышенным сроком службы, мощностью и производительностью, обладает всеми самыми необходимыми рабочими характеристиками. 15 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы. Инструмент имеет компактную конструкцию и удобную рукоятку, что повышает уровень комфорта, особенно, при длительном рабочем процессе.В магазине «Бигам» можно аккумуляторную дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2 купить за лучшую цену. Здесь же вы можете заказать нужную вам модель и оплатить ее разными способами: наличными и по безналичному расчету, пластиковой или подарочной картой «Бигам». Забрать заказ можно из любого магазина, пункта выдачи или же оформить доставку курьером до вашего дома. Для вас также действует полный перечень услуг сервисного центра (диагностика, обслуживание, ремонт).