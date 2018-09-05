Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2
Арт. X1048041302446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 D2 широко используется в сфере профессиональных ремонтно-монтажных работ для сверления отверстий в разнообразных материалах и закручивания крепежа. Данная модель отличается повышенным сроком службы, мощностью и производительностью, обладает всеми самыми необходимыми рабочими характеристиками. 15 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы. Инструмент имеет компактную конструкцию и удобную рукоятку, что повышает уровень комфорта, особенно, при длительном рабочем процессе.
Преимущества
- Выходная мощность - 180 Вт
- Давление создаваемого шума - 65 дБ(A)
- Мощность создаваемого шума - 76 дБ(A)
- Погрешность вибрации (долбление) - 1.5 м/с2
- Сдвижной аккумулятор технологии XR Li-Ion
- Быстрая смена насадки/сверла за счет одномуфтового быстрозажимного патрона
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны
- Полностью металлический редуктор
- Повышенный рабочий ресурс
- Электродвигатель охлаждается вентилятором
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает мгновенную остановку
- Двухскоростной редуктор
- Регулируемая скорость
- Параболический профиль выключателя
- Наилучший контроль скорости вращения
- 15-ступенчатый регулятор крутящего момента + позиция сверления
- Возможность работы с разнообразными материалами и шурупами различных размеров