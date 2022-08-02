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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
    Арт. X1048041302447
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302447
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD 710 SV применяется для работы с крепежом и сверления отверстий в различных материалах. Данный инструмент оснащен большой удобной клавишей "Пуск", при помощи которой можно плавно отрегулировать скорость вращения. Рукоятка дрели снабжена прорезиненной накладкой для более надежного удержания инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости вращения
        • Наличие реверса
        • Электронный тормоз двигателя
        • Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента
        • 10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки
        • Мощный и производительный электродвигатель
        • Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов
        • Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Фонарь в комплекте