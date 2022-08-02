Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV
Арт. X1048041302447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD 710 SV применяется для работы с крепежом и сверления отверстий в различных материалах. Данный инструмент оснащен большой удобной клавишей "Пуск", при помощи которой можно плавно отрегулировать скорость вращения. Рукоятка дрели снабжена прорезиненной накладкой для более надежного удержания инструмента во время работы.
Преимущества
- Плавная регулировка скорости вращения
- Наличие реверса
- Электронный тормоз двигателя
- Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента
- 10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки
- Мощный и производительный электродвигатель
- Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов
- Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны
- Фонарь в комплекте