Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710DV

Преимущества

Плавная регулировка скорости вращения

Наличие реверса

Электронный тормоз двигателя

Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента

10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки

Мощный и производительный электродвигатель

Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов

Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны

Фонарь в комплекте

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD 710 SV применяется для работы с крепежом и сверления отверстий в различных материалах. Данный инструмент оснащен большой удобной клавишей "Пуск", при помощи которой можно плавно отрегулировать скорость вращения. Рукоятка дрели снабжена прорезиненной накладкой для более надежного удержания инструмента во время работы.