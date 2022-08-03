Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV

Преимущества

Плавная регулировка скорости вращения

Наличие реверса

Электронный тормоз двигателя

Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента

10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки

Мощный и производительный электродвигатель

Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов

Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны

Фонарь в комплекте

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD 710 SV применяется для работы с крепежом и сверления отверстий в различных материалах. Данный инструмент оснащен большой удобной клавишей "Пуск", при помощи которой можно плавно отрегулировать скорость вращения. Рукоятка дрели снабжена прорезиненной накладкой для более надежного удержания инструмента во время работы. Фонарь имеет ударопрочный корпус. Он работает от Li-lon батареи напряжением 10.8 В. Тип лампы - светодиод. Габариты фонаря следующие: 123х52 мм.