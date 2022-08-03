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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV
    Арт. Х12713231
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710SV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713231
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD 710 SV применяется для работы с крепежом и сверления отверстий в различных материалах. Данный инструмент оснащен большой удобной клавишей "Пуск", при помощи которой можно плавно отрегулировать скорость вращения. Рукоятка дрели снабжена прорезиненной накладкой для более надежного удержания инструмента во время работы. Фонарь имеет ударопрочный корпус. Он работает от Li-lon батареи напряжением 10.8 В. Тип лампы - светодиод. Габариты фонаря следующие: 123х52 мм.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости вращения
        • Наличие реверса
        • Электронный тормоз двигателя
        • Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента
        • 10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки
        • Мощный и производительный электродвигатель
        • Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов
        • Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Фонарь в комплекте