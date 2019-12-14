Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2

Дрель шуруповерт DeWalt DCD 791 D2 одинаково великолепно работает с материалами малой и большой степени твердости. Оснащение двумя аккумуляторами без саморазряда, двухступенчатым редуктором и двигатель с функцией реверса позволяет шуруповерту подстраиваться под конкретные задачи. Заряд батареи отображается индикаторами на корпусе шуруповерта. Электронная защитная система предохраняет от перегрева двигатель инструмента. Сменяя направление вращения быстрозажимного патрона можно не только создавать отверстия и завинчивать крепежные изделия, но и бережно извлечь сверло из заготовки, не нарушая структуры материи. DeWalt DCD 791 D2 купить можно тем, кто ценит свое время: дрель достаточно компактна сама по себе, обладает малым весом и комплектуется специальным чемоданом для удобной и легкой транспортировки.

Преимущества DeWalt DCD 791 D2

Облегченный корпус

Быстрозажимной патрон

Бесщеточный двигатель

2 аккумулятора

Индикаторы зарядки

Автоматическая система охраны двигателя

Наличие реверса

Встроенная подсветка

Двухскоростной редуктор

Комплектация