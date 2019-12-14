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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
5.0
3
23 048 ₽
28 679 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
    Арт. X1048041302555
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2

      • -5 631 ₽
      23 048 ₽
      28 679 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302555
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		70
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -5 631 ₽
      23 048 ₽
      28 679 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дрель шуруповерт DeWalt DCD 791 D2 одинаково великолепно работает с материалами малой и большой степени твердости. Оснащение двумя аккумуляторами без саморазряда, двухступенчатым редуктором и двигатель с функцией реверса позволяет шуруповерту подстраиваться под конкретные задачи. Заряд батареи отображается индикаторами на корпусе шуруповерта. Электронная защитная система предохраняет от перегрева двигатель инструмента. Сменяя направление вращения быстрозажимного патрона можно не только создавать отверстия и завинчивать крепежные изделия, но и бережно извлечь сверло из заготовки, не нарушая структуры материи. DeWalt DCD 791 D2 купить можно тем, кто ценит свое время: дрель достаточно компактна сама по себе, обладает малым весом и комплектуется специальным чемоданом для удобной и легкой транспортировки.

        Преимущества DeWalt DCD 791 D2

        • Облегченный корпус
        • Быстрозажимной патрон
        • Бесщеточный двигатель
        • 2 аккумулятора
        • Индикаторы зарядки
        • Автоматическая система охраны двигателя
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка
        • Двухскоростной редуктор

        Комплектация

        • Аккумуляторная дрель-шуруповерт
        • 2 аккумулятора XR Li-Ion 2.0 A*ч с индикатором заряда
        • Зарядное устройство
        • Руководство по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Кейс для хранения