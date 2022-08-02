Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013

Преимущества

Блокиратор шпинделя

Электрический тормоз выбега

Плавная регулировка скорости

Время зарядки аккумулятора 1 час

Быстрозажимной одномуфтовый патрон

В комплекте предусмотрен кейс для более удобной транспортировки

Рукоятка аккумуляторной дрели-шуруповерта Энкор ДША-2 12ЭР/10М 1/4 50013 имеет резиновые накладки, что не позволяет руке соскальзывать

Наличие обратного хода позволяет выкручивать шурупы, так же он необходим при заклинивании сверла в заготовке

Муфта может устанавливаться в 20 различных позициях что позволяет оптимальным образом подобрать крутящий момент для крепежа

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 1/4 50013 применяется для работ с крепежом и просверливания отверстий до 20 мм в различных материалах. Детали редуктора выполнены из металла, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Наличие двух скоростей упрощает работу с инструментом