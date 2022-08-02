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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
    Арт. Х106770
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106770
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 1/4 50013 применяется для работ с крепежом и просверливания отверстий до 20 мм в различных материалах. Детали редуктора выполнены из металла, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Наличие двух скоростей упрощает работу с инструментом

        Преимущества

        • Блокиратор шпинделя
        • Электрический тормоз выбега
        • Плавная регулировка скорости
        • Время зарядки аккумулятора 1 час
        • Быстрозажимной одномуфтовый патрон
        • В комплекте предусмотрен кейс для более удобной транспортировки
        • Рукоятка аккумуляторной дрели-шуруповерта Энкор ДША-2 12ЭР/10М 1/4 50013 имеет резиновые накладки, что не позволяет руке соскальзывать
        • Наличие обратного хода позволяет выкручивать шурупы, так же он необходим при заклинивании сверла в заготовке
        • Муфта может устанавливаться в 20 различных позициях что позволяет оптимальным образом подобрать крутящий момент для крепежа