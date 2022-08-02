Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 50013
Арт. Х106770
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 12ЭР/10М 1/4 50013 применяется для работ с крепежом и просверливания отверстий до 20 мм в различных материалах. Детали редуктора выполнены из металла, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Наличие двух скоростей упрощает работу с инструментом
Преимущества
- Блокиратор шпинделя
- Электрический тормоз выбега
- Плавная регулировка скорости
- Время зарядки аккумулятора 1 час
- Быстрозажимной одномуфтовый патрон
- В комплекте предусмотрен кейс для более удобной транспортировки
- Рукоятка аккумуляторной дрели-шуруповерта Энкор ДША-2 12ЭР/10М 1/4 50013 имеет резиновые накладки, что не позволяет руке соскальзывать
- Наличие обратного хода позволяет выкручивать шурупы, так же он необходим при заклинивании сверла в заготовке
- Муфта может устанавливаться в 20 различных позициях что позволяет оптимальным образом подобрать крутящий момент для крепежа