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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
    Арт. Х106771
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106771
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М, 1/4 50015 предназначен для закручивания и выкручивания крепежа, сверления отверстий диаметром до 22 мм в заготовках из древесины, металла или пластика. Высокий крутящий момент и две скорости вращения позволяют выполнить работу быстро и точно.

        Преимущества

        • Блокиратор шпинделя
        • Электрический тормоз выбега
        • Плавная регулировка скорости
        • Время зарядки аккумулятора 1 час
        • Быстрозажимной одномуфтовый патрон
        • В комплекте предусмотрен кейс для более удобной транспортировки