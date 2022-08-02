Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015

Преимущества

Блокиратор шпинделя

Электрический тормоз выбега

Плавная регулировка скорости

Время зарядки аккумулятора 1 час

Быстрозажимной одномуфтовый патрон

В комплекте предусмотрен кейс для более удобной транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М, 1/4 50015 предназначен для закручивания и выкручивания крепежа, сверления отверстий диаметром до 22 мм в заготовках из древесины, металла или пластика. Высокий крутящий момент и две скорости вращения позволяют выполнить работу быстро и точно.