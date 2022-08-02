Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М 50015
Арт. Х106771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 14,4ЭР/10М, 1/4 50015 предназначен для закручивания и выкручивания крепежа, сверления отверстий диаметром до 22 мм в заготовках из древесины, металла или пластика. Высокий крутящий момент и две скорости вращения позволяют выполнить работу быстро и точно.
Преимущества
- Блокиратор шпинделя
- Электрический тормоз выбега
- Плавная регулировка скорости
- Время зарядки аккумулятора 1 час
- Быстрозажимной одномуфтовый патрон
- В комплекте предусмотрен кейс для более удобной транспортировки