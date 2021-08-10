Преимущества

Блокировка шпинделя для завинчивания и вывинчивания шурупов вручную

Удобный выключатель с функцией реверса

Набор функциональной оснастки в комплекте

Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4,8Р 50001 предназначена для решения широкого спектра задач, так как мощный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент. Время заряда аккумулятора: 3-5 часов