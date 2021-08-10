Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4.8Р 50001
Арт. Х106673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|4.8
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Частота вращения, об/мин
|180
- Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4,8Р 50001 предназначена для решения широкого спектра задач, так как мощный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент. Время заряда аккумулятора: 3-5 часов
Преимущества
- Блокировка шпинделя для завинчивания и вывинчивания шурупов вручную
- Удобный выключатель с функцией реверса
- Набор функциональной оснастки в комплекте