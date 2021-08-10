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Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4.8Р 50001
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4.8Р 50001
    Арт. Х106673
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4.8Р 50001

      Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4.8Р 50001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106673
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		4.8
      Частота вращения, об/мин
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвёртка Энкор ОА-4,8Р 50001 предназначена для решения широкого спектра задач, так как мощный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент. Время заряда аккумулятора: 3-5 часов

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для завинчивания и вывинчивания шурупов вручную
        • Удобный выключатель с функцией реверса
        • Набор функциональной оснастки в комплекте