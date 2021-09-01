Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
Арт. Х106740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01. Применяется для закручивания шурупов/саморезов и сверлильных работ
Преимущества
- Легкий и мощный
- Два аккумулятора 1,5Ач в комплекте
- Подсветка рабочей зоны
- Часовое зарядное устройство
- Пистолетный формфактор - удобно работать в ограниченном пространстве
- Отсуствует саморазряд и эффект памяти
- Кейс