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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
    Арт. Х106740
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106740
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8ЭР 92.0.2.01. Применяется для закручивания шурупов/саморезов и сверлильных работ

        Преимущества

        • Легкий и мощный
        • Два аккумулятора 1,5Ач в комплекте
        • Подсветка рабочей зоны
        • Часовое зарядное устройство
        • Пистолетный формфактор - удобно работать в ограниченном пространстве
        • Отсуствует саморазряд и эффект памяти
        • Кейс