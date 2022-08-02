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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12М2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12М2
    Арт. X1048041302353
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12М2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12М2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302353
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Макс. крутящий момент, Нм
      		16
      Тип аккумулятора
      		Ni-Cd
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12М2 заключена в эргономичный корпус. От скольжения предохраняют рифленые резиновые вставки. Питающий элемент — NiCd аккумулятор емкостью 1,5 А/ч. Управление оборотами и реверсом электронное. Есть два скоростных режима — 0-400 и 0-1400 об/мин. Крутящий момент на соответствующих передачах 16/11 Н/м. Вес — 1,58 кг.

        Преимущества

        • Можно закручивать винты и шурупы размером до 6х60 мм
        • Диаметр сверления — до 10 мм по стали и другим металлам, до 20 мм — по древесине
        • Ограничение крутящего момента — при помощи 20 положений муфты
        • Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение рабочей зоны
        • Тормоз двигателя моментально останавливает вращение
        • Быстрозарядному устройству достаточно часа для полной зарядки аккумулятора