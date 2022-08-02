Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12М2 заключена в эргономичный корпус. От скольжения предохраняют рифленые резиновые вставки. Питающий элемент — NiCd аккумулятор емкостью 1,5 А/ч. Управление оборотами и реверсом электронное. Есть два скоростных режима — 0-400 и 0-1400 об/мин. Крутящий момент на соответствующих передачах 16/11 Н/м. Вес — 1,58 кг.

Преимущества