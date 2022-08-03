Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4
Арт. Х106741
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Интерскол ДА-10/14.4ЭР - вполне состоятельный «взрослый» литий-ионный шуруповерт. Двухскоростной механизм редуктора обеспечивает максимальные скорости 400 об/мин и 1100 об/мин. Несколько режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от твердости материала. Внутри каждого диапазона скорость регулируется плавно, изменением усилия нажатия на курок. Подсветка обеспечивает комфортную работу в плохо освещенных местах.
Преимущества
- Оснащен подсветкой зоны сверления, что позволяет работать в плохо освещенных местах
- Высокая производительность благодаря Li-ion аккумулятору
- Небольшой вес для долгой работы