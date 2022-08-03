Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4

Преимущества

Оснащен подсветкой зоны сверления, что позволяет работать в плохо освещенных местах

Высокая производительность благодаря Li-ion аккумулятору

Небольшой вес для долгой работы

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Интерскол ДА-10/14.4ЭР - вполне состоятельный «взрослый» литий-ионный шуруповерт. Двухскоростной механизм редуктора обеспечивает максимальные скорости 400 об/мин и 1100 об/мин. Несколько режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от твердости материала. Внутри каждого диапазона скорость регулируется плавно, изменением усилия нажатия на курок. Подсветка обеспечивает комфортную работу в плохо освещенных местах.