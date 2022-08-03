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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4
    Арт. Х106741
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106741
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Интерскол ДА-10/14.4ЭР - вполне состоятельный «взрослый» литий-ионный шуруповерт. Двухскоростной механизм редуктора обеспечивает максимальные скорости 400 об/мин и 1100 об/мин. Несколько режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от твердости материала. Внутри каждого диапазона скорость регулируется плавно, изменением усилия нажатия на курок. Подсветка обеспечивает комфортную работу в плохо освещенных местах.

        Преимущества

        • Оснащен подсветкой зоны сверления, что позволяет работать в плохо освещенных местах
        • Высокая производительность благодаря Li-ion аккумулятору
        • Небольшой вес для долгой работы