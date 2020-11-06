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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
4.6
15
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
    Арт. X1048041302355
    4.6
    15
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302355
      4.6
      15

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Макс. крутящий момент, Нм
      		17
      Тип аккумулятора
      		Ni-Cd
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00 подходит как для любителей, так и для профессионалов. Она используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Одномуфтовый быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки одной рукой.

        Преимущества

        • Компактность и небольшой вес
        • Повышенная мощность
        • Автоматическая блокировка шпинделя
        • Высокий крутящий момент
        • Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Функция реверса
        • 2 аккумулятора в комплекте
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки