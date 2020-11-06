Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00
Арт. X1048041302355
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|17
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Тип аккумулятора
|Ni-Cd
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
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Класс товара
|бытовой
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00 подходит как для любителей, так и для профессионалов. Она используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Одномуфтовый быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки одной рукой.
Преимущества
- Компактность и небольшой вес
- Повышенная мощность
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Высокий крутящий момент
- Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны
- Функция реверса
- 2 аккумулятора в комплекте
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки