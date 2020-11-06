Преимущества

Компактность и небольшой вес

Повышенная мощность

Автоматическая блокировка шпинделя

Высокий крутящий момент

Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны

Функция реверса

2 аккумулятора в комплекте

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14.4М2 217.0.2.00 подходит как для любителей, так и для профессионалов. Она используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Одномуфтовый быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки одной рукой.