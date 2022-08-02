Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР 44.0.4.01

Преимущества

Благодаря быстрозажимному патрону сменить насадки легко и быстро

Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора

Регулировка оборотов в пределах выбранной скорости усилием нажатия на кнопку пуска

Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора

Инструмент можно ставить на любую поверхность, благодаря наличию резиновых накладок на аккумуляторе

Благодаря специальному шнурку, шуруповерт можно подвесить на руку

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР - это инструмент, сконструированный специально для простого сверления, а также затягивания и ослабления шурупов. Светодиодная подсветка и питание от аккумулятора - все это для удобной работы инструментом в местах, не обеспеченных электричеством. Вес указан без учета аккумулятора.