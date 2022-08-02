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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР 44.0.4.01
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР 44.0.4.01
    Арт. 77777Х106188
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР 44.0.4.01

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР 44.0.4.01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106188
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР - это инструмент, сконструированный специально для простого сверления, а также затягивания и ослабления шурупов. Светодиодная подсветка и питание от аккумулятора - все это для удобной работы инструментом в местах, не обеспеченных электричеством. Вес указан без учета аккумулятора.

        Преимущества

        • Благодаря быстрозажимному патрону сменить насадки легко и быстро
        • Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора
        • Регулировка оборотов в пределах выбранной скорости усилием нажатия на кнопку пуска
        • Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора
        • Инструмент можно ставить на любую поверхность, благодаря наличию резиновых накладок на аккумуляторе
        • Благодаря специальному шнурку, шуруповерт можно подвесить на руку