Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР 44.0.4.01
Арт. 77777Х106188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/14,4ЭР - это инструмент, сконструированный специально для простого сверления, а также затягивания и ослабления шурупов. Светодиодная подсветка и питание от аккумулятора - все это для удобной работы инструментом в местах, не обеспеченных электричеством. Вес указан без учета аккумулятора.
Преимущества
- Благодаря быстрозажимному патрону сменить насадки легко и быстро
- Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора
- Регулировка оборотов в пределах выбранной скорости усилием нажатия на кнопку пуска
- Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора
- Инструмент можно ставить на любую поверхность, благодаря наличию резиновых накладок на аккумуляторе
- Благодаря специальному шнурку, шуруповерт можно подвесить на руку