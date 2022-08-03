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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14,4ЭР-Ф 48.0.4.01
4.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14,4ЭР-Ф 48.0.4.01
    Арт. Х106423
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14,4ЭР-Ф 48.0.4.01

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14,4ЭР-Ф 48.0.4.01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106423
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-14,4ЭР-Ф 48.0.4.01 — небольшая аккумуляторная дрель-шуруповерт бытового назначения. Оснащена мощной никель-кадмиевой батареей на 14,4 В. Для эффективной работы предусмотрены 2 скорости (0-350 и 1100 об/мин), ступенчатое ограничение момента и плавная настройка оборотов. Бесключевой патрон гарантирует быструю смену насадок. К модели прилагается подарок — аккумуляторный фонарь

        Преимущества

        • Мощность — при работе с крепежом шуруповерт развивает усилие до 12 Нм, а в режиме дрели просверливает отверстия диаметром до 18 мм в дереве, до 10 мм в стали и других металлах
        • Регулируемое усилие затяжки — настройка реализована при помощи ограничительной муфты с 16 положениями
        • Переустановка насадок без ключа — благодаря быстрозажимному патрону
        • Большой рабочий ресурс — обеспечивается прочной конструкцией
        • Удобный фонарь в комплекте — работает от такого же аккумулятора