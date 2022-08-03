Преимущества

Мощность — при работе с крепежом шуруповерт развивает усилие до 12 Нм, а в режиме дрели просверливает отверстия диаметром до 18 мм в дереве, до 10 мм в стали и других металлах

Регулируемое усилие затяжки — настройка реализована при помощи ограничительной муфты с 16 положениями

Переустановка насадок без ключа — благодаря быстрозажимному патрону

Большой рабочий ресурс — обеспечивается прочной конструкцией

Удобный фонарь в комплекте — работает от такого же аккумулятора

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-14,4ЭР-Ф 48.0.4.01 — небольшая аккумуляторная дрель-шуруповерт бытового назначения. Оснащена мощной никель-кадмиевой батареей на 14,4 В. Для эффективной работы предусмотрены 2 скорости (0-350 и 1100 об/мин), ступенчатое ограничение момента и плавная настройка оборотов. Бесключевой патрон гарантирует быструю смену насадок. К модели прилагается подарок — аккумуляторный фонарь