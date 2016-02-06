Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion

Преимущества

Удобная обрезиненная рукоятка

Часовое зарядное устройство с индикацией заряда

Мощный аккумулятор на 18 вольт

Две ступени вращения шпинделя: до 400 об/мин на первой скорости и до 1100 об/мин - на второй

Дрель-шуруповерт ДА-18ЭР - самая мощная из всех аккумуляторных моделей линейки «Интерскол». Оптимальная балансировка машины обеспечивает удобство и комфортность при работе. Компоновка и внешний вид сходны с дрелью-шуруповертом ДА-14,4ЭР. Мощный 18-вольтовый аккумулятор и двухступенчатый редуктор дают возможность сверлить сталь 10-миллиметровым сверлом, а древесину 18-миллиметроовым. Электронный выключатель позволяет плавно регулировать частоту вращения шпинделя от 0 до 400 об/мин на первой ступени и от 0 до 1100 об/мин на второй.