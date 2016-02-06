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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion
    Арт. Х106331
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, Li-ion

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106331
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дрель-шуруповерт ДА-18ЭР - самая мощная из всех аккумуляторных моделей линейки «Интерскол». Оптимальная балансировка машины обеспечивает удобство и комфортность при работе. Компоновка и внешний вид сходны с дрелью-шуруповертом ДА-14,4ЭР. Мощный 18-вольтовый аккумулятор и двухступенчатый редуктор дают возможность сверлить сталь 10-миллиметровым сверлом, а древесину 18-миллиметроовым. Электронный выключатель позволяет плавно регулировать частоту вращения шпинделя от 0 до 400 об/мин на первой ступени и от 0 до 1100 об/мин на второй.

        Преимущества

        • Удобная обрезиненная рукоятка
        • Часовое зарядное устройство с индикацией заряда
        • Мощный аккумулятор на 18 вольт
        • Две ступени вращения шпинделя: до 400 об/мин на первой скорости и до 1100 об/мин - на второй