Преимущества

Благодаря быстрозажимному патрону сменить насадки легко и быстро

Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора

Регулировка оборотов в пределах выбранной скорости усилием нажатия на курок

Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора

Инструмент можно ставить на любую поверхность, благодаря наличию резиновых накладок на аккумуляторе

Благодаря специальному шнурку, шуруповерт можно подвесить на руку

Полностью металлический редуктор и цельнометаллическая редукторная коробка - для исправной работы на протяжении всего срока службы

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01 с никель-кадмиевым аккумулятором повышенной емкости для профессионального и бытового применения. Шуруповерт имеет два скоростных режима, переключение которых осуществляется с помощью тумблера. Встроенная вентиляция защищает двигатель от перегрева. Для хранения дополнительной оснастки на корпусе дрели предусмотрено специальное отверстие. Редукторная коробка выполнена из металла, что существенно продлевает срок службы инструмента. Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны позволяет работать в слабоосвещенных помещениях.