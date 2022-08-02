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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01
    Арт. 77777Х106190
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106190
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18ЭР 76.0.4.01 с никель-кадмиевым аккумулятором повышенной емкости для профессионального и бытового применения. Шуруповерт имеет два скоростных режима, переключение которых осуществляется с помощью тумблера. Встроенная вентиляция защищает двигатель от перегрева. Для хранения дополнительной оснастки на корпусе дрели предусмотрено специальное отверстие. Редукторная коробка выполнена из металла, что существенно продлевает срок службы инструмента. Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны позволяет работать в слабоосвещенных помещениях.

        Преимущества

        • Благодаря быстрозажимному патрону сменить насадки легко и быстро
        • Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора
        • Регулировка оборотов в пределах выбранной скорости усилием нажатия на курок
        • Индикатор уровня заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора
        • Инструмент можно ставить на любую поверхность, благодаря наличию резиновых накладок на аккумуляторе
        • Благодаря специальному шнурку, шуруповерт можно подвесить на руку
        • Полностью металлический редуктор и цельнометаллическая редукторная коробка - для исправной работы на протяжении всего срока службы