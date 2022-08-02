Преимущества

Блокировка вала патрона

Мощный небольшой двигатель

Быстрозажимной патрон

Реверс

Электронная регулировка оборотов

Тормоз двигателя

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Увеличенная выходная мощность в сочетании с компактностью корпуса обеспечивает высокую эффективность работ. Быстрозажимный патрон помогает без особых усилий заменить оснастку. 16 установок крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.