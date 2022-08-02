Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE
Арт. Х106619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Увеличенная выходная мощность в сочетании с компактностью корпуса обеспечивает высокую эффективность работ. Быстрозажимный патрон помогает без особых усилий заменить оснастку. 16 установок крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.
Преимущества
- Блокировка вала патрона
- Мощный небольшой двигатель
- Быстрозажимной патрон
- Реверс
- Электронная регулировка оборотов
- Тормоз двигателя