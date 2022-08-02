Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE
    Арт. Х106619
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106619
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6261 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Увеличенная выходная мощность в сочетании с компактностью корпуса обеспечивает высокую  эффективность работ. Быстрозажимный патрон помогает без особых усилий заменить оснастку. 16 установок крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.

        Преимущества

        • Блокировка вала патрона
        • Мощный небольшой двигатель
        • Быстрозажимной патрон
        • Реверс
        • Электронная регулировка оборотов
        • Тормоз двигателя