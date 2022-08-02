Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
Арт. Х106621
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Makita 6271DWPE предназначен для закручивания крепежных элементов. Простое управление обеспечено встроенной электроникой. 16 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Также предусмотрено обратное вращение – реверс
Преимущества
- Легкая эргономичная конструкция
- Двухскоростной редуктор, два режима работы: 350 и 1200 об/мин
- 16 положений установки крутящего момента и режим дрели
- Электронное управление
- Реверс
- Блокировка шпинделя
- Тормоз двигателя - для сложных работ по сверлению
- Воздушное охлаждение