Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE

Аккумуляторный шуруповерт Makita 6271DWPE предназначен для закручивания крепежных элементов. Простое управление обеспечено встроенной электроникой. 16 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Также предусмотрено обратное вращение – реверс

Преимущества