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Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
    Арт. Х106621
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
    Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
    Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
      Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
      Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE
      Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE

      Аккумуляторная дрель-шурупвоерт Makita 6271DWPE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106621
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Makita 6271DWPE предназначен для закручивания крепежных элементов. Простое управление обеспечено встроенной электроникой. 16 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Также предусмотрено обратное вращение – реверс

        Преимущества

        • Легкая эргономичная конструкция
        • Двухскоростной редуктор, два режима работы: 350 и 1200 об/мин
        • 16 положений установки крутящего момента и режим дрели
        • Электронное управление
        • Реверс
        • Блокировка шпинделя
        • Тормоз двигателя - для сложных работ по сверлению
        • Воздушное охлаждение