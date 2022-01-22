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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
3.7
59
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
    Арт. Х106622
    3.7
    59
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х106622
      3.7
      59

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Это легкий и компактный инструмент с превосходными рабочими характеристиками. Он оснащен мощным двигателем и двухскоростным планетарным редуктором. Несколько режимов крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы.

        Преимущества

        • Идеально подходит для мелких работ по дому
        • 16 установок крутящего момента позволяют выбрать актуальный режим работы
        • Реверс
        • Воздушное охлаждение
        • Металлический редуктор обеспечивает долговечность инструмента