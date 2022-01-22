Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE
Арт. Х106622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Это легкий и компактный инструмент с превосходными рабочими характеристиками. Он оснащен мощным двигателем и двухскоростным планетарным редуктором. Несколько режимов крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы.
Преимущества
- Идеально подходит для мелких работ по дому
- 16 установок крутящего момента позволяют выбрать актуальный режим работы
- Реверс
- Воздушное охлаждение
- Металлический редуктор обеспечивает долговечность инструмента