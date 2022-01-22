Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281DWPE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Это легкий и компактный инструмент с превосходными рабочими характеристиками. Он оснащен мощным двигателем и двухскоростным планетарным редуктором. Несколько режимов крутящего момента - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы.

Преимущества