Преимущества

2 скорости работы

Реверс

Металлический редуктор

Узкий корпус и небольшие размеры

Фонарь в комплекте

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE сочетает в себе не только небольшие размеры и хорошую балансировку, но и достаточно высокий крутящий момент. Такой инструмент с легкостью справится как с завинчиванием маленьких и средних шурупов, так и со сверлением отверстий такого же размера. Среди функций стоит выделить реверс.