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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
    Арт. 77777Х106185
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106185
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE сочетает в себе не только небольшие размеры и хорошую балансировку, но и достаточно высокий крутящий момент. Такой инструмент с легкостью справится как с завинчиванием маленьких и средних шурупов, так и со сверлением отверстий такого же размера. Среди функций стоит выделить реверс.

        Преимущества

        • 2 скорости работы
        • Реверс
        • Металлический редуктор
        • Узкий корпус и небольшие размеры
        • Фонарь в комплекте