Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE
Арт. 77777Х106185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6281 DWPLE сочетает в себе не только небольшие размеры и хорошую балансировку, но и достаточно высокий крутящий момент. Такой инструмент с легкостью справится как с завинчиванием маленьких и средних шурупов, так и со сверлением отверстий такого же размера. Среди функций стоит выделить реверс.
Преимущества
- 2 скорости работы
- Реверс
- Металлический редуктор
- Узкий корпус и небольшие размеры
- Фонарь в комплекте