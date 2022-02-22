Преимущества

Два скоростных режима

Прорезиненная рукоятка для удобного использования

Быстрозажимный патрон

Функция реверса

Удобный переключатель для регулировки скорости

Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE облегчит работу, он предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимный патрон - для более быстрой и простой замены насадок. Инструмент снабжен рукояткой, откалиброванной по центру тяжести, уменьшающей утомляемость оператора во время работы.