Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
    Арт. Х106604
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106604
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE облегчит работу, он предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимный патрон - для  более быстрой и простой замены насадок.  Инструмент снабжен  рукояткой, откалиброванной по центру тяжести, уменьшающей утомляемость оператора во время работы.

        Преимущества

        • Два скоростных режима
        • Прорезиненная рукоятка для удобного использования
        • Быстрозажимный патрон
        • Функция реверса
        • Удобный переключатель для регулировки скорости