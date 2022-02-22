Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE
Арт. Х106604
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|США
|
Родина бренда
|Япония
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|60
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Поддерживать условия проживания в доме или квартире комфортными — значит, постоянно делать небольшой ремонт. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6317 DWDE облегчит работу, он предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимный патрон - для более быстрой и простой замены насадок. Инструмент снабжен рукояткой, откалиброванной по центру тяжести, уменьшающей утомляемость оператора во время работы.
Преимущества
- Два скоростных режима
- Прорезиненная рукоятка для удобного использования
- Быстрозажимный патрон
- Функция реверса
- Удобный переключатель для регулировки скорости