Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
Арт. Х106557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|65
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337 DWAE - мощный, надежный и удобный инструмент, который незаменим в профессиональной и в бытовой сферах. Шестнадцать позиций крутящего момента + ступень сверления - для выбора нужного режима в зависимости от интенсивности работы. В режиме дрели возможен выбор скорости сверления. С помощью этого инструмента можно быстро и легко просверлить отверстия нужного диаметра в деревянных, металлических и пластиковых поверхностях.
Преимущества
- Двигатель с бронзово-графитными щётками, которые можно заменить самостоятельно
- Роторный двигатель делает возможной замену ротора
- Тормоз двигателя для сложных задач по завинчиванию
- Планетарная передача с малым трением