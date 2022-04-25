Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE

Преимущества

Двигатель с бронзово-графитными щётками, которые можно заменить самостоятельно

Роторный двигатель делает возможной замену ротора

Тормоз двигателя для сложных задач по завинчиванию

Планетарная передача с малым трением

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337 DWAE - мощный, надежный и удобный инструмент, который незаменим в профессиональной и в бытовой сферах. Шестнадцать позиций крутящего момента + ступень сверления - для выбора нужного режима в зависимости от интенсивности работы. В режиме дрели возможен выбор скорости сверления. С помощью этого инструмента можно быстро и легко просверлить отверстия нужного диаметра в деревянных, металлических и пластиковых поверхностях.