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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
    Арт. Х106557
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337DWAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106557
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		65
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6337 DWAE - мощный, надежный и удобный инструмент, который незаменим в профессиональной и в бытовой сферах. Шестнадцать позиций крутящего момента + ступень сверления - для выбора нужного режима в зависимости от интенсивности работы. В режиме дрели возможен выбор скорости сверления. С помощью этого инструмента можно быстро и легко просверлить отверстия нужного диаметра в деревянных, металлических и пластиковых поверхностях.

        Преимущества

        • Двигатель с бронзово-графитными щётками, которые можно заменить самостоятельно
        • Роторный двигатель делает возможной замену ротора
        • Тормоз двигателя для сложных задач по завинчиванию
        • Планетарная передача с малым трением