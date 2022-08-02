Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE
Арт. Х106130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE предназначена для сверления небольших отверстий, а также для закручивания крепежных элементов. Многофункциональный инструмент используется для работы по дереву, пластику и металлу. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент на малых оборотах. Дрель-шуруповерт проста в обслуживании. Быстрозажимной патрон экономит время в процессе замены насадок.
Преимущества
- Два скоростных режима
- Электронный контроль числа оборотов
- Реверс
- Быстрый доступ к щеткам
- Воздушное охлаждение