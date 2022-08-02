Преимущества

Два скоростных режима

Электронный контроль числа оборотов

Реверс

Быстрый доступ к щеткам

Воздушное охлаждение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE предназначена для сверления небольших отверстий, а также для закручивания крепежных элементов. Многофункциональный инструмент используется для работы по дереву, пластику и металлу. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент на малых оборотах. Дрель-шуруповерт проста в обслуживании. Быстрозажимной патрон экономит время в процессе замены насадок.