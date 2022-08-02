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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE
    Арт. Х106130
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6347 DWDE предназначена для сверления небольших отверстий, а также для закручивания крепежных элементов. Многофункциональный инструмент используется для работы по дереву, пластику и металлу. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент на малых оборотах. Дрель-шуруповерт проста в обслуживании. Быстрозажимной патрон экономит время в процессе замены насадок.

        Преимущества

        • Два скоростных режима
        • Электронный контроль числа оборотов
        • Реверс
        • Быстрый доступ к щеткам
        • Воздушное охлаждение