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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
    Арт. X104804130260909
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130260909
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWAE может сверлить или заворачивать крепежные элементы в металле, дереве, а также в более твердых материалах. Есть две скорости работы: 1 скорость - 0-350, 2 скорость - 0-1200. Наличие шестнадцати ступеней крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро сменить оснастку без использования дополнительного инструмента. Функция реверса помогает справится с "застрявшими" шурупами. Наличие в комплекте двух аккумуляторов делают работу безостановочной: пока работает один - заряжается другой

        Преимущества

        • Реверс
        • Тормоз двигателя
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро сменить оснастку