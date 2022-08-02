Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE

Преимущества

Реверс

Тормоз двигателя

Электронная регулировка числа оборотов

Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро сменить оснастку

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWAE может сверлить или заворачивать крепежные элементы в металле, дереве, а также в более твердых материалах. Есть две скорости работы: 1 скорость - 0-350, 2 скорость - 0-1200. Наличие шестнадцати ступеней крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро сменить оснастку без использования дополнительного инструмента. Функция реверса помогает справится с "застрявшими" шурупами. Наличие в комплекте двух аккумуляторов делают работу безостановочной: пока работает один - заряжается другой