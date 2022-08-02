Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWPLE
Арт. X104804130260909
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8280DWAE может сверлить или заворачивать крепежные элементы в металле, дереве, а также в более твердых материалах. Есть две скорости работы: 1 скорость - 0-350, 2 скорость - 0-1200. Наличие шестнадцати ступеней крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро сменить оснастку без использования дополнительного инструмента. Функция реверса помогает справится с "застрявшими" шурупами. Наличие в комплекте двух аккумуляторов делают работу безостановочной: пока работает один - заряжается другой
Преимущества
- Реверс
- Тормоз двигателя
- Электронная регулировка числа оборотов
- Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро сменить оснастку