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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
    Арт. Х106630
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106630
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Наличие шестнадцати позиций крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.

        Преимущества

        • Легкий и компактный инструмент
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Механическая двухступенчатая передача
        • Мощный мотор, превосходящий всех предшественников
        • Тормоз двигателя
        • Реверс