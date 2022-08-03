Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE
Арт. Х106630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Наличие шестнадцати позиций крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.
Преимущества
- Легкий и компактный инструмент
- Электронная регулировка числа оборотов
- Механическая двухступенчатая передача
- Мощный мотор, превосходящий всех предшественников
- Тормоз двигателя
- Реверс