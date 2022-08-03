Преимущества

Легкий и компактный инструмент

Электронная регулировка числа оборотов

Механическая двухступенчатая передача

Мощный мотор, превосходящий всех предшественников

Тормоз двигателя

Реверс

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWAE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Наличие шестнадцати позиций крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.