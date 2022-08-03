Преимущества

Два скоростных режима

16 установок крутящего момента

режим дрели

эргономичный дизайн для комфортной работы

быстрозажимной патрон обеспечивает легкую смену бит

металлические шестерни редуктора для длительного срока службы

литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти

аккумуляторная батарея емкостью 3Ач

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453SHE предназначена для сверления отверстий и закручивания различных крепежных элементов. Наличие быстрозажимного патрона делает замену насадок быстрой и удобной. Дополнительный аккумулятор в комплекте делает работу непрерывной. Ударопрочный корпус защищает двигатель и редуктор от механических повреждений.